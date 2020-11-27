Кейптаун, , 12:23 — REGNUM Власти Западно-Капской провинции ЮАР выразили глубокую озабоченность резким увеличением числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ВВС Africa.

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После долгого затишья уровень инфицирования начинает расти в некоторые районах ЮАР, особенно вдоль южного побережья страны. Врачи в Кейптауне и Порт-Элизабет сообщают о всплеске числа госпитализаций.

Представитель местной администрации назвал рост числа случаев заражения «ошеломляющим» и сказал, что вирус распространяется повсеместно, а не только в нескольких горячих точках.

Опасения по поводу начала второй волны совпали с общенациональными акциями протеста медицинских работников из-за низкой оплаты труда. Кроме того, в стране скоро пройдёт главный летний праздник, когда миллионы людей путешествуют. Однако власти отказываются от введения новых ограничений из-за экономического кризиса.