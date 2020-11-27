Москва, , 12:17 — REGNUM В просьбе страховщиков дать им доступ к видеонаблюдению Москвы имеет под собой основание, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Мошенничество в сфере страхования — это действия, направленные на фальсификацию процесса страхования. Действия, когда заявитель пытается получить от страховой компании какую-либо выгоду, на которую он не имеет права, либо наоборот заявитель является потерпевшим.

Страхование — это одна из самых распространённых сфер среди мошенников. В случае, когда хищение чужого имущества происходит путем обмана относительно наступления страхового случая, субъектом преступления являются выгодоприобретатель и (или) страховщик.

В ином случае, когда хищение происходит путем обмана относительно размера страхового возмещения субъектом преступления выступает страховщик.

С одной стороны, при получении доступа к видеонаблюдению города, работа страховых компаний, станет наиболее прозрачной.

С другой стороны, можно говорить о нарушении частной жизни, но к данному понятию придётся возвращаться в каждом конкретном случае. Видеонаблюдение может быть приравнено к сбору информации о частной жизни, что без согласия лица является незаконным.

Таким образом, получение доступа к видеонаблюдению Москвы уменьшит прирост страхового мошенничества, и будет являться положительным решением в отсутствии единого согласованного подхода к расследованию этих преступлений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные страховые компании намерены получить доступ к системе интеллектуального видеонаблюдения в Москве.

Читайте также: Страховщики хотят получить доступ к видеонаблюдению Москвы — «Ъ»