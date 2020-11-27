Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM Государственные учреждения и предприятия Свердловской области не будут проводить новогодние корпоративы из-за угрозы COVID-19. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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Вероятно, власти будут рекомендовать всем работодателям отказаться от массового празднования Нового года, добавил чиновник. Причина — ситуация с заболеваемостью COVID-19.

«Хотелось бы обойтись малой кровью», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге начали строительство ледового городка.

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