Чебоксары, , 12:12 — REGNUM В Чувашии в предстоящие дни ожидается новая серия снегопадов, которые принесёт атлантический циклон Таня. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, 27 ноября в республике усилится ветер, ожидается метель, а 28 ноября снег будет идти весь день, и местами сугробы могут вырасти до 10 см. Причиной, по словам синоптика-любителя, станет циклон Таня.

29 ноября чуть потеплеет, но уже на следующей неделе сибирский антициклон принесёт новую волну похолодания. 30 ноября прогнозируется −2…−7 градусов мороза, а 1 декабря похолодает до −8…−13 градусов. В ночь со 2 по 3 декабря может ударить 20-градусный мороз.

По предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели центр антициклона сместится в Поволжье. В результате в Чувашии установится ясная морозная погода со слабым ветром. Температура в среднем может составить −10…−15 градусов мороза.