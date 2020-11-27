Москва, , 12:10 — REGNUM Заразиться коронавирусом можно как сразу после вакцинации, так и спустя некоторое время. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

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"После вакцинации до формирования защитного иммунитета пройдет месяц — за это время можно заразиться и получить положительный ПЦР-результат», — сказал Рыжиков.

Вместе с тем, по его словам, вакцина от коронавируса также «не формирует стерилизующий иммунитет», и даже человек «с хорошим уровнем иммунной реакции и с защитным уровнем иммунной реакции» может заразиться вирусом в случае контактов с уже заражёнными людьми.