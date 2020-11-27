Пермь, , 12:09 — REGNUM В Пермском крае по итогам проверок общественного транспорта и заведений общественного питания нарушители эпидтребований оштрафованы на 1,4 млн рублей, сообщает 27 ноября пресс-служба краевой администрации.

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В течение недели проверено 442 объекта, выявлено 115 нарушений, в том числе в заведениях общепита, которые работали в ночью.

С начала ноября в регионе провели восемь рейдов по соблюдению масочного режима пассажирами общественного транспорта. Проверкам подвергли салоны 56 автобусов и восьми легковых такси.

В краевом минтрансе отмечают, что с момента начала проверок наблюдается положительная динамика соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Напомним, подобные рейды проводятся министерством транспорта дважды в неделю. Очередной рейд запланирован на 4 декабря.

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