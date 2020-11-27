Москва, , 12:09 — REGNUM Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков рассказал о ходе испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19 на добровольцах старше 60 лет.

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"Первые 25 человек уже получили вакцину, и в общем-то никаких особенностей в части реактогенности мы не знаем», — цитирует его ТАСС.

Рыжиков напомнил, что «испытания на людях 60+ начались 21 нояьря».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в России после регистрации начинаются клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор». Исследования пройдут на базе медицинских учреждений в пяти субъектах РФ: в Москве, Татарии, Московской, Тюменской и Калининградской областях.

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