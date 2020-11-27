Владикавказ, , 12:06 — REGNUM В Северной Осетии число госпитализированных в COVID-госпитали за последние сутки увеличилось на 134 человека. Общее число проходящих лечение в стационарах достигло 1276 человек, сообщили 27 ноября в пресс-службе минздрава региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

При этом только у 364 пациентов лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекции, в том числе у 21 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 108 пациентов. Из них 25 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Всего в республике COVID-19 подтвержден у 9209 человек (+78 за сутки), из них 8482 выздоровели, 77 летальных случаев»,— говорится в сообщении минздрава на официальной странице в Instagram.

Читайте также: В Северной Осетии число носителей коронавируса превысило 9 тыс. человек