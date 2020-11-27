Стокгольм, , 12:11 — REGNUM Стремительное распространение коронавирусной инфекции в Швеции не прекращается. Однако, по оценкам государственного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, распространение инфекции может достичь пика к середине декабря или раньше. Об этом сообщила газета Expressen.

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Во время пресс-конференции, состоявшейся 26 ноября, представители Агентства общественного здравоохранения Швеции обнародовали новый сценарий распространения коронавируса, который действителен до марта следующего года. Модель развития пандемии в стране была основана на числе выявленных случаев заболевания COVID-19 с 24 августа по 6 ноября.

По прогнозам ведомства, кривая новых случаев заражений может достичь пика уже в середине декабря 2020 года, а затем выровняться.

Но реальность выглядит сейчас гораздо оптимистичнее прогнозов, даёт понять эпидемиолог Тегнелл.

«Вероятно, мы наблюдаем тенденцию к тому, чтобы она (кривая новых случаев заражений — прим. ИА REGNUM) перешла в фазу снижения ещё раньше», — обнадежил Тегнелл.

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