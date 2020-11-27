Симферополь, , 12:03 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 218 новых случаев заражения коронавирусом, об этом в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов 27 ноября. Сутками ранее сообщалось 231 новом случае заражения.

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«За 26 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 218 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай — завозной из-за рубежа», — уточнил Аксёнов.

По данным республиканского минздрава, за весь период пандемии в республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 14 686 человек, выздоровели 10 908 пациентов. Скончались 271 человек — за сутки в статистику смертности вошло семь новых случаев. На стационарном лечении остаются 2418 пациентов.