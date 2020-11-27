Ульяновск, , 11:59 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило выявленное количество случаев заражения, составив соответственно 396 и 248. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По сведениям на 27 ноября, всего в Ульяновской области официально подтверждено 26 848 случаев заражения SARS-CoV-2, из них — 248.

Выздоровели от COVID-19 в регионе 22 392 человек, доля выздоровевших составила 83,4%. В том числе за последние сутки выписаны в связи с выздоровлением 396 человек.

При этом в Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом — таким образом, число жертв коронавируса достигло 330.

Отметим, 28 ноября в Ульяновской области состоится акция «Суббота доноров», в ходе которой жители смогут сдать кровь на станции переливания крови.