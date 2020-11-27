Севастополь, , 11:58 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 ноября в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 61 новом носителе.

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«По состоянию на утро 27 ноября зарегистрированы 58 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 16 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — люди в возрасте от двух лет до 91 года», — говорится в сообщении.

Также 70 человек выписаны в связи с выздоровлением. Статистику смертности пополнили два новых пациента — скончались мужчины в возрасте 68 и 75 лет.

За период пандемии в Севастополе подтвердили 4156 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3648 человек, 114 умерли. На стационарном лечении остаются 166 пациентов с диагнозом COVID-19, 202 пациента лечатся амбулаторно.