Избербаш, Дагестан, , 11:57 — REGNUM Сотрудники мэрии дагестанского города Избербаша заподозрены в злоупотреблении полномочиями при приобретении жилья детям-сиротам. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, осенью 2019 года должностные лица администрации Избербаша приобрели в городе квартиры двум детям-сиротам. При этом в одном из помещений отсутствовало газоснабжение, а вторая квартира расположена на мансардном этаже. Отмечается, что действиями чиновников «существенно нарушены права детей-сирот».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос обеспечения жильем дагестанских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 24 ноября был затронут в ходе заседания совета при главе региона по развитию гражданского общества и правам человека. Директор общественного движения «Дагестан без сирот» Раисат Османова тогда отметила, что проверки межведомственной комиссии выявили ряд нарушений при предоставлении жилья сиротам.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов со своей стороны заверил, что возьмет ситуацию на особый контроль. Он поручил в ближайшее время организовать отдельное совещание по этому вопросу с приглашением юристов и представителей правоохранительных структур.

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