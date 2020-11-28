28 ноября 2020 | Время чтения 11 мин

Странный случай произошёл в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Группа чиновников, в которую входили сотрудники органов опеки и полиции, попыталась попасть в квартиру семьи. Якобы для осмотра условий проживания в рамках судебного запроса. Однако во время разговора представителей власти с присутствовавшим на месте юристом семьи выяснилось, что суд такого запроса не выдавал. В итоге чиновники отказались от требований и ушли. Видеозапись произошедшего была выложена в сеть.

Алексей Мазуров, , 15:07 — REGNUM Как координатор общероссийской организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) по Поволжью я постоянно так или иначе отслеживаю случаи, с которыми сталкиваются наши юристы в регионах. Обратил внимание на очень интересное дело, которым сейчас занимается член Нижегородского отделения РВС, юрист Альбина Волкова.

Антиювенальный плакат

Сейчас она защищает Инну Родионову, которую через суд пытается лишить родительских прав в отношении пятилетней дочери Управление образования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. После ознакомления с материалами дела и претензиями чиновников могу сказать, что, на мой взгляд, оснований для лишения прав пока нет. У Инны в 2019 году было выявлено психическое расстройство, однако, во-первых, по закону сам факт его наличия не является основанием для лишения родительских прав, во-вторых, расстройство Инны не относится к серьёзным случаям и не требует принятия каких-то подобных мер (специалисты отметили в заключениях и пояснили в судебном заседании под протокол, что Инна опасности не представляет и никому навредить не может), а в-третьих, чиновники подали иск вообще не по этой причине, претензии у них совершенно иного характера, на мой взгляд, необоснованные. Однако они из кожи вон лезут, пытаясь убедить суд в необходимости принятия нужного им решения. Стоит отметить, достаточно «топорно», так, что можно было бы сказать, что местами становится даже смешно, если бы всё это не оборачивалось трагедией (например, во время одного судебного заседания у матери Инны стало плохо с сердцем).

Подчеркну, что, разбирая сейчас этот случай, прежде всего обращаю внимание не на сам факт процесса по лишению родительских прав (решение будет принимать суд), а на степень соблюдения законов людьми, представляющими власть.

20 ноября 2020 года Альбине Волковой позвонила мать Инны и бабушка ребёнка — Наталья Родионова. Она сообщила, что находилась дома со своей внучкой и в какой-то момент услышала очень громкий стук во входную дверь. За дверью она обнаружила группу людей, в т. ч. представителей правоохранительных органов, которые заявили, что хотят попасть в её квартиру для осмотра и составления акта жилищно-бытовых условий. Люди эти, как охарактеризовала их настрой бабушка: «рвались в бой». Заявили, что у них якобы есть некий судебный запрос, согласно которому требования должны быть исполнены. Забегая вперед, скажу, что бабушка и юрист подозревали, что чиновники могут явиться, но в связи с обстоятельствами, имевшими место во время предварительного судебного заседания, не знали точно, придут они или нет.

Наталья Родионова попросила визитёров подождать до прибытия представителя. Подъехавшая Волкова начала записывать происходящее на смартфон. Предлагаю всем ознакомиться с этой очень интересной записью, являющейся первой частью ролика.

Как можно видеть, грамотное поведение юриста в итоге обратило «комиссию» в бегство.

Я понимаю, что многие граждане, возможно, уже привыкли к тому, что некоторые чиновники, где бы они ни находились, ведут себя как дома, считая, что любая их прихоть должна быть немедленно удовлетворена. И постоянно обращаю внимание родителей на то, что это, мягко говоря, не так. У действий и требований представителей власти всегда должны быть законные основания, поскольку мы живём в правовом государстве. Возможно, кто-то захочет поиронизировать на этот счёт, но обо всём этом упомянуто в Конституции и федеральных законах.

С точки зрения права мы видим в ролике, что немаленькая группа представителей власти, называющая себя «комиссией», пытается с неясными целями проникнуть в жилище к гражданину. Очень интересен состав этой группы, в который вошли: заместитель главы администрации Ленинского района Линев Александр, начальник местного подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) полиции в звании подполковника Осипов Сергей, начальник отдела опеки Вдовина Ирина, инспектор ПДН отдела полиции № 3 Кузнецова Наталья, консультант отдела опеки и попечительства управления образования администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Мальцева Ольга, специалист отдела опеки и попечительства управления образования администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Горшкова Ирина.

В Ленинском районе Нижнего Новгорода группа чиновников 20 ноября 2020 года попыталась войти в квартиру, где проживает мать, против которой подали иск о лишении родительских прав РВС

Ну, пришли, хорошо… Наверное, можно было бы и пустить в квартиру хоть бы даже и всем составом, если имеются законные основания. Однако, как можно видеть в ролике, в итоге выясняется, что таких оснований не имеется. Когда Альбина Волкова просит предъявить соответствующий судебный запрос, оказывается, что у пришедших его нет. Представительница опеки заявляет, что суд якобы удовлетворял соответствующее ходатайство и Волкова об этом знает. В действительности суд такого ходатайства не удовлетворял (подробности позже), на что указывает Волкова, сообщая начальнику ПДН Осипову, что его ввели в заблуждение. От себя хочу сразу же отметить, что начальника ПДН это не оправдывает, поскольку он должен был проверить информацию, прежде чем принимать участие в подобном выезде.

Если опустить момент, связанный с ложным заявлением консультанта Мальцевой о существовании судебного запроса, который мог бы подтвердить законность требований осмотра жилья, и в целом взглянуть на ситуацию, она «прекрасна».

Полиция РВС

Чиновники, которые должны на зубок знать порядок своих действий, прописанный в законах, ведут себя крайне разнузданно. Доходит до того, что представитель опеки командует заместителю главы администрации Линеву: «Представьте нас, пожалуйста», как будто она на банкете (закон предписывает ей представляться самостоятельно).

Линёв в свою очередь пришёл вообще без документов. Возможно, замглавы районной администрации считает, что в таком случае он может обойтись и без них? Начальник отдела ПДН, представитель полиции в звании подполковника, представился только после требования, и при этом отказался назвать причину и законные основания своего визита. А он знает, что обязан это сделать.

Члены так называемой «комиссии» отказались пояснить, что это за комиссия (возможно, по проверке состояния дорожного покрытия?), не предоставили приказа о её составе, положения о полномочиях и целях и т. д., как этого, опять же, требует закон.

Чиновник из опеки РВС

В России объявлена эпидемия коронавируса, губернатор Нижегородской области издал указ о режиме повышенной готовности. В рамках действующих карантинных мер введены определённые правила поведения, социального дистанцирования и т. д. При этом мы видим, что в однокомнатную квартиру пытается зайти группа чиновников, которые прекрасно понимают, что тем самым они нарушат все эти санитарные правила. В квартире, между прочим, в этот момент находится ребёнок и его бабушка — пожилой человек, который в соответствии с указом главы региона в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией отправлен на больничный (бабушка работает преподавателем в музыкальной школе).

При всём этом большая часть пришедших не имеет перчаток, заместитель главы администрации всё время разговора держит маску «под носом». Никто из присутствующих не взял с собой тех же бахилов. Представители власти пришли с визитом в дом к людям…

Полиция РВС

Отдельно ещё хочется сказать о составе группы. Трудно найти разумное объяснение тому, почему он такой широкий. В «комиссию» фактически вошёл весь отдел опеки, к нему присоединились начальник местного ПДН полиции, целый подполковник и его инспектор. Зачем они пришли — непонятно, никаких сигналов о том, что в квартире кому-то что-то угрожает не было. И это всё лишь для того, чтобы произвести осмотр условий проживания матери и ребёнка? Присутствие замглавы администрации района также кажется странным. Участником процесса он не является, какие у него в этом случае вообще были полномочия? В итоге чиновники даже не смогли объяснить, почему они явились именно таким составом.

От себя могу пояснить, что я множество раз на подобных осмотрах присутствовал. Для их проведения вполне достаточно максимум двух человек от опеки согласно норме Семейного кодекса (ст. 78). В крайнем случае (если родители дадут своё на то согласие), визитёров может быть трое, например, представитель опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и ПДН.

РВС

Как можно видеть в ролике, факт предъявления всех вполне разумных и, подчёркиваю, законных требований и претензий присутствующего юриста вызывает страшное неудовольствие со стороны пришедших. В какой-то момент Альбина Волкова подаёт замглавы администрации района Линёву заявление, которое тот должен был принять в соответствии с законом «Об обращениях граждан» (ч. 1 ст. 2, ч.1, ст. 7, ч. 1, 2 ст. 8) и не принял в нарушении этого же закона (ст. 9, 10). Могу сказать, что в тексте говорилось о нарушении конституционных прав граждан.

Вскоре после этого «комиссия» заявляет, что в квартиру её пустить отказываются, и убегает. При том что перед этим Волкова несколько раз громко проговаривает, что её доверители, в общем-то, по своей доброй воле готовы позволить провести осмотр жилищно-бытовых условий, только не такой большой группе и с соблюдением всех разумных санитарных норм. Однако «комиссии», судя по всему, это было не интересно. Возможно, её интересовало нечто иное? Предложу читателям сделать самостоятельные выводы по поводу того, какие цели стояли перед визитёрами.

Бабушка и внучка РВС

Всегда находятся те, кто начинает обвинять нас в том, что мы «буквоедствуем», чуть ли не злоупотребляем правом и, дескать, мешаем работать добросовестным исполнителям. Но я уже семь лет занимаюсь защитой прав родителей и семей и могу с уверенностью сказать, что ни о каком буквоедстве и излишних требованиях тут и речи быть не может. В своей практике я достаточно часто сталкивался с последствиями подобных «налётов эскадронов», в результате которых на свет появлялись документы (те же акты обследования жилищно-бытовых условий), которые потом представлялись в суд в качестве доказательств. В документах этих родители были представлены чуть ли не монстрами, а условия проживания семьи чуть ли не хлевом, несмотря на то, что это даже близко не соответствовало действительности. И пытающиеся доказать свою правоту в суде люди не могли это сделать, поскольку просто терялись в момент «налёта» подобных групп и не контролировали соблюдение процесса составления акта в силу испытываемого психологического дискомфорта. Поэтому при составлении таких документов в соответствии с законом всегда должна выдаваться информация о том, кто именно производит осмотр, зачем, как и на каких основаниях. Это абсолютно нормальные и законные требования.

Детские игрушки РВС

А что же было в суде? Во время предварительного судебного заседания, которое состоялось 12 ноября 2020 года, представители Управления образования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода даже не в рамках ходатайства, а в рамках свободного разговора с судьёй попросили его обязать мать допустить двух представителей от администрации в квартиру. Необходимо отметить, что Гражданско-процессуальный кодекс не содержит норм, а Семейный кодекс РФ — оснований, в соответствии с которыми судья мог бы удовлетворить подобную просьбу чиновников. У суда нет полномочий обязать кого бы то ни было пустить в чей-то дом, если отсутствуют основания, предусмотренные федеральными законами, поскольку неприкосновенность жилища — это конституционное право гражданина. Суд в итоге просто объявил перерыв в судебном заседании до 27 ноября 2020 года. При этом, по словам Волковой, судья в рамках личного разговора предложил матери и её представителю пустить чиновников в квартиру добровольно, сославшись на то, что им же «нечего скрывать». Скрывать, может быть, и нечего, но и желания выполнять незаконные требования у людей тоже нет. В конце концов, им это право дано законом.

РВС

Ожидая появления реплик известного характера в духе «всё не просто так», предлагаю всем ознакомиться со второй частью ролика, в которой есть видео, записанные Альбиной Волковой в этот же день, сразу после визита чиновников, в квартире, где проживают Инна и её мать. После просмотра каждый может сделать выводы самостоятельно по поводу того, в каких условиях проживает ребёнок и есть ли для него в этом случае какая-то угроза.

Хочется отметить, что история взаимоотношений бабушки и матери ребёнка с местными чиновниками достаточно давняя. Например, бабушка, имея поистине бойцовский характер и активную гражданскую позицию, является лидером профсоюза. Постоянно борется за права сотрудников, за что её очень уважают. Например, около года назад имела место история, когда коллектив музыкальной школы не допустил смещения Натальи Родионовой с этой профсоюзной должности. Есть у этой истории и другие моменты, которые стоило бы прояснить.

P.S. В момент публикации этой статьи поступила информация, что суд отказал чиновникам в иске по лишению Инны родительских прав.

Творчество РВС

Читайте ранее в этом сюжете: В полиции Кургана объяснили задержание противника ювенальной юстиции