Саратов, , 13:08 — REGNUM На базе Саратовского архитектурно-строительного колледжа открылся центр опережающей профессиональной подготовки. По словам губернатора Валерия Радаева, на этой площадке будут не только обучать, но и аккумулировать передовые практические наработки.

В центре сотрудники рассказали главе области, что первыми в России разработали мобильное приложение с информацией о программах обучения. Через такой сервис можно будет записаться на курсы, а по их окончании оставить заявку о трудоустройстве. С конца декабря приложение станет доступно для скачивания на всех платформах. Валерий Радаев поручил министерствам взаимодействовать с Центром по своим профилям. Перед и. о. министра образования Ириной Нерозей поставлена задача задействовать имеющиеся инструменты и наработки для дополнительной занятости школьников во время каникул.

В центре предусмотрено проведение мероприятий по профориентации школьников и взрослого населения, ускоренное обучение и дополнительное образование по востребованным профессиям. Ежегодно всего планируется охватить около 4 тыс. человек в возрасте от 12 до 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Ярославском промышленно-экономическом колледже торжественно открылся Центр профессиональных квалификаций (ЯНОС-центр). Центр займёт свое место в единой системе целевой подготовки кадров «школа — колледж/вуз — предприятие», успешно реализуемой ЯНОСом при поддержке департамента образования и правительства Ярославской области.

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