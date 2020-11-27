Краснодар, , 11:49 — REGNUM Ещё 174 случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 27 ноября в региональном оперативном штабе по коронавирусу. Сутками ранее сообщалось о 170 новых носителях.

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«В Краснодаре выявлено 56 случаев, по девять — в Новороссийске и Курганинском районе. По восемь заболевших в Сочи, Анапе, Кавказском, Гулькевичском и Мостовском районах. Семь — в Белореченском. По шесть человек выявлено в Выселковском, Темрюкском и Красноармейском районах. По пять — в Лабинском и Туапсинском, четыре — в Ейском, три — в Абинском», — уточнили в оперативном штабе.

За весь период пандемии в Краснодарском крае выявили 21 573 носителя коронавируса, выздоровели из них 14 601 пациент. Скончались 579 человек, в том числе шесть пациентов за минувшие сутки. На 27 ноября в больницах Краснодарского края находятся 53 человека в тяжелом состоянии: 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, ещё четверо находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.