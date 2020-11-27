Грозный, , 11:48 — REGNUM В Чечне пользуются спросом монеты из драгоценных металлов, выпущенные Банком России. Особенную популярность у жителей заслужили золотая и серебряная монеты «Мечеть — Сердце Чечни», выпущенные лимитированной коллекцией. Они изготовлены из золота 999 пробы и серебра 925 пробы.

По данным чеченского филиала АО «Россельхозбанк», за десять месяцев 2020 года частные лица приобрели 126 золотых монет, что в два раза превышает число покупок за аналогичный период 2019 года, пишет ИА «Грозный-Информ». Серебряных монет была куплена 171 штука.

Напомним, изображение мечети"Сердце Чечни» появилось на монетах, выпущенных Банком России в 2015 году по заказу Га­бон­ской Рес­пуб­ли­ки. Номинал памятных монет — 1000 и 5000 франков.

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