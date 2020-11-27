Иркутск, , 11:50 — REGNUM Производство медицинских товаров в России для страдающих диабетом будет расширено. Об этом 27 ноября сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе посещения завода «Медтехсервис» в Иркутске, где производят тест-полоски для определения уровня сахара крови при диабете.

«Мы договорились, что на уровне правительства РФ будут внесены поправки в законодательство, которые с одной стороны стимулируют компании повышать локализацию производств, а с другой — будут давать таким производителям преференции при госзакупках», — приводит его слова «Российская газета».

Также Мантуров указал, что возглавляемое им ведомство рассчитывает, что в результате будет расширено производство товаров для диабетиков.

«Сегодня мы обговорили дальнейшие планы локализации — не только выпуска тест-полосок, но и ланцетов (игл) для глюкометров, и самих глюкометров», — отметил он.

Кроме того, глава ведомства указал, что Минпромторг РФ заинтересован в том, чтобы все большее количество устройств использовало электронику российского производства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что первый полет нового отечественного самолета МС-21, оснащенного российским двигателем ПД-14, может пройти до конца текущего года.