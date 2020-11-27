Оренбург, , 11:44 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 27 ноября, выявлено 185 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, на 26 ноября суточный показатель составлял 284 случая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, коэффициент распространения — 0,9%. С конца марта в регионе зафиксировано ­­­­­22 624 носителя SARS-CoV-2. На 100 тыс. населения приходится 1 156,1 случаев заражения.

Оправились от болезни 19 429 человек, в том числе 142 — за последние сутки. Скончались 203 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе шестеро — за последний день.

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье от COVID-19 умерли ещё шесть человек