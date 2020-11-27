Москва, , 11:41 — REGNUM Вакцина от коронавируса имеет больший иммунный ответ по сравнению с заражением вирусом и формирующимся ответом после COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Работа над вакциной James Gathany

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"Что касается иммунного ответа, который мы формируем. Тут большая надежда на вакцину, в отличие от того, что мы наблюдаем при формировании иммунитета в результате заражения коронавирусом», — сказал Рыжиков.

По его словам, формирующийся в результате инфицирования и выздоровления человека иммунный ответ является «недостаточно стабильным» и уже «через 5−7 месяцев гуморальные антитела исчезают».

Рыжиков также выразил надежду на то, что вакцина будет давать более долгосрочный иммунный ответ.