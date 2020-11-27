Липецк, , 11:35 — REGNUM В Липецкой области 27 ноября подтверждено 124 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 10 тыс. 860 положительных тестов.

За весь период наблюдения 8704 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 131 — за последние сутки. 105 человек скончались. Шесть новых летальных случае подтверждено за последние сутки.

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