Москва, , 11:35 — REGNUM Вакцинация населения «ЭпиВакКороной» не будет однократной и будет носить сезонный характер. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

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"Вакцинация будет сезонной. Частоту применения вакцины, ревакцинацию мы пока будем изучать. Но как минимум после двукратной вакцинации необходима вакцинация через шесть, возможно, десять месяцев», — сказал Рыжиков.

По его словам, в перспективе ученые надеются на проведение вакцинации от коронавируса один раз в три года.