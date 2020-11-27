Братск, Иркутская область, , 11:34 — REGNUM Чудесное исцеление от COVID-19 мэра Братска Сергея Серебренникова частично объяснил сам градоначальник, выступив на состоявшемся накануне, 26 ноября, открытии предприятия «Братскхимсинтез» российской компании «Фармасинтез». Его слова цитирует пресс-служба муниципалитета:

Фармацевтическая субстанция, которую теперь выпускают в Братске Цитата из видео

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»Я как человек, который переболел недавно этой болезнью, применял по назначению врача препарат, произведенный на этом заводе. Мы очень рады, что такое предприятие появилось у нас в Братске и регионе», — сказал Сергей Серебренников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вчера в Братске (Иркутская область) открылось производство фармацевтических субстанций, которые будут использоваться для создания лекарств, применяемых в том числе при лечении коронавирусной инфекции.

Во время церемонии запуска крупнотоннажного цеха фармацевтических субстанций компании «БратскХимСинтез» с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сибирского полпреда Сергея Меняйло и губернатора Приангарья Игоря Кобзева состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

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Сегодня Сергей Серебренников заявил, что больше не болен COVID-19. Судя по сообщению в социальных сетях самого мэра Братска, исцеление наступило через неделю.

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