Горно-Алтайск, , 11:34 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии достигло 11 045, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Коронавирус подтвердился у 68 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у семи детей; у 25 жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырёх детей; у 15 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Турочакского района, в том числе у одного ребёнка; у семи жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Усть-Коксинского района; у пяти жителей Чойского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Усть-Канского района; у двух жителей Улаганского района; у одного жителя Онгудайского района», — отметили в штабе.

В большинстве случаев обследования были проведены после появления признаков заболевания, в том числе пневмонии.

Тем временем, за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 229 пациентов. Всего к настоящему времени от COVID-19 излечились 9014 человек. Зарегистрировано также 102 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В 96 случаях причиной смерти стал COVID-19. Шесть человек скончались по иным причинам.

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