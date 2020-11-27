Москва, , 11:40 — REGNUM Загруженность станций метрополитен столицы России стал показывать сервис «Яндекс.Карты». Об этом 27 ноября сообщает компания «Яндекс».

В сообщении отмечается, что нововведение станет особенно важным в период пандемии, во время которого людям необходимо соблюдать безопасную дистанцию.

Также известно, что данная функция доступна в веб-версии или мобильном приложении «Яндекс.Карт», как на iOS, так и на Android. При этом, когда пользователем будет выбрана одна из станций или построен маршрут в метро, «Яндекс.Карты» покажут загруженность станции посредством использования цветовых индикаторов: зеленый покажет небольшую загруженность на станции, оранжевый — среднюю, красный — большую.

Кроме того, уточняется, что «Карты» определят загруженность путем специально алгоритма, учитывающего плотность сигналов GPS. В то же время, в компании указали, что в разработке новой функции помогали также сами пользователи, которые в ходе своего передвижения в метро оценивали число людей на станции. С помощью их ответов была создана модель машинного обучения, определяющая загруженность.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае, если не будут достигнуты универсальные договоренности в сфере информационной безопасности, мир может погрузиться в «киберхаос».