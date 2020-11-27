Москва, , 11:47 — REGNUM Объект недвижимости можно купить и без помощи риелтора, но стоит исключить возможные риски. Об этом партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев рассказал 27 ноября агентству «Прайм».

До покупки недвижимости нужно заказать выписку из Росреестра на этот объект. Из выписки станет понятно, кто владеет объектом и существуют ли ограничения для продажи.

Если недвижимость продают по доверенности, необходимо узнать, действителен ли этот документ. Это можно сделать на сайте проверки доверенностей по реквизитам. Также должен быть действителен паспорт собственника недвижимости. Это подтвердит или опровергнет сайт главного управления по вопросам миграции МВД России.

Собственник, состоящий в браке, должен иметь нотариальное согласие супруга на продажу недвижимости. Нужно проверить и то, что суд не признавал собственника недееспособным.

«Необходимо, чтобы в реализуемом объекте никто не был зарегистрирован, кроме собственника», — добавил адвокат.

В заключение он посоветовал составлять соглашение о задатке и основной договор купли-продажи при участии профессионального юриста, специалиста в данном направлении.