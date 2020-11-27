Кемерово, , 11:31 — REGNUM За неделю ситуация с коронавирусом в Кемеровской области принципиально не изменилась. Об этом сообщил заместитель губернатора Алексей Цигельник.

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"Можно сказать, что принципиальных изменений мы не видим, за исключением того, что коечный фонд постепенно освобождается. На сегодняшний день свободно из перепрофилированных порядка 1300 коек. Наша задача в этих условиях, безусловно, прежде всего предотвратить заражение и сохранить жизни нашему старшему поколению. Для этого сегодня принят ряд мер, некоторые из них уже длящиеся меры, такие как продолжение выдачи больничных листов 65+, как вы знаете. Эта мера продлена в очередной раз на две недели, и будет продлятся дальше до тех пор, пока сохраняется риск, — уточнил Цигельник. — Иной позицией является установка для всех медицинских организаций, в независимости от того — поликлинические, стационары — о том, что 75+ пациенты с пневмонией амбулаторно не лечатся, а лечатся в стационаре. К ним на этой неделе добавлена ещё одна группа, это пациенты старше 65 лет с сахарным диабетом».

Он подчеркнул, что все медицинские организации информированы о том, что такие пациенты должны быть госпитализированы.