Пермь, , 11:32 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 27 ноября, летальный исход зафиксирован у 16 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В 12 случаях причиной смерти пациентов названа коронавирусная инфекция, в четырех — сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в регионе число жертв COVID-19 достигло 585 человек. Кроме того, регистрировано 340 смертей, при которых у людей выявлен коронавирус, но причиной летального исхода медики называют сопутствующие заболевания.

По данным оперштаба, на сегодняшний день в больницах региона лечение от COVID-19 получают 2 095 человек, из них 136 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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