Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Сотрудники полиции Петербурга нашли и задержали двух лиц, причастных к групповому конфликту на рынке Апраксин двор, в ходе которого был открыт огонь из огнестрельного оружия. У двух выходцев и Закавказья при обыске обнаружено оружие.

8 Апраксин двор Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ранним утром 20 октября 2020 года из Апраксина двора был госпитализирован с огнестрельными ранениями, нанесенными из травматического оружия, 51-летний мужчина, работающий на рынке, выходец из Азербайджана, гражданин РФ. На месте для проверки были задержаны 16 уроженцев азиатских стран, однако причастные к стрельбе лица успели скрыться до приезда полиции. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

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В результате проведённых полицейскими оперативно-розыскных мероприятий 26 ноября были задержаны участники этнической преступной группы — 35-летний Фуад и 24-летний Эмиль, оба уроженцы Закавказья.

«Указанные граждане подозреваются в том, что на территории рынка по вышеуказанному адресу выражали явное неуважение к обществу, с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также избили и произвели несколько выстрелов в потерпевшего, в результате чего он получил множественные травмы», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В жилищах задержанных обнаружено и изъято несколько мобильных телефонов, незаконно хранившееся ружье, пистолет «ИЖ» с просроченным разрешением и патроны.

Полиция устанавливает другие эпизодов преступной деятельности задержанных.

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