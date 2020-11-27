Курск, , 11:29 — REGNUM В Курской области по состоянию на 27 ноября зарегистрировано 190 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 12 тыс. 142 пациента, в том числе 293 — за последние сутки.

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