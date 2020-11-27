Пермь, , 11:29 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 27 ноября, выявлено 298 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Суточный показатель вновь демонстрирует рост. Стоит отметить, на 24 ноября выявлено 296 случаев заражений за сутки, на 25 ноября — 299, на 26 ноября — 295.

Среди выявленных 298 носителей SARS-CoV-2 числится 16 детей и 282 взрослых: 120 мужчин, 162 женщин. Получают лечение в больнице 111 человек, еще 187 человек находятся дома под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,5%, коэффициент распространения — 1,02 (на 26 ноября — 1,04).

С конца марта в Прикамье зафиксировано 19 782 носителя коронавируса. От COVID-19 скончались 585 человек. Оправились от болезни 13 630 пациентов, в том числе 248 — за последние сутки.

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