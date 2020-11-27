Москва, , 11:28 — REGNUM Конечно, это здорово, что государство делает доступным получение ипотеки для молодых семей, которые в большинстве арендуют жилую недвижимость, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по ипотечному кредитованию в страховом брокере «Инфулл» Ольга Кулакова. Но чем чревато подобное субсидирование государства для рынка в целом?

«С весны 2020 года действует льготная ставка по ипотеке на приобретение недвижимости в новостройках. Это вызвало настоящий «ипотечный бум» на первичном рынке. Спрос возрос многократно, а вместе с ним начали расти цены на недвижимость.

Сейчас наблюдаются рекордные цены на квартиры за последние 10 лет. С весны ценник на квадратный метр вырос на 15−20%, по оценкам экспертов рынка. К середине 2021 года ценник подрастет еще на 7−10%.

Рынок явно перегрет. Цена на первичку уже обогнала стоимость недвижимости на вторичном рынке. А это значит, что цены на вторичном рынке скоро тоже поползут вверх.

Совершенно такая же ситуация будет наблюдаться на рынке загородной недвижимости. Спрос на аренду и покупку загородных домов уже показал рост с момента начала пандемии, люди и сейчас проявляют повышенный интерес к приобретению загородной недвижимости.

Как следствие, цены на рынке уже показали рост на 5−7% к аналогичному период прошлого года. Госпрограмма с субсидированной ипотечной ставкой даст новый толчок росту цен на загородную недвижимость.

Важно понимать, что государству такие программы с льготными ставками выгодны. Они провоцируют покупательскую активность. Люди покупают квартиру/дом и тратят практически такую же сумму на ремонт и обустройство жилья, с чего платится налог. Платят подрядчикам, которые, в свою очередь, также платят налоги. Таким образом, государство получает больше, чем теряет.

Остается ждать, как поведет себя рынок, а главное, покупатель. Но, объективно, сценарий развития рынка загородной недвижимости будет аналогичным, как и на рынке первичной недвижимости», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% на приобретение частных жилых домов на первичном рынке для молодых семей собирается запустить госкомпания «Дом.РФ».

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