Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали еще 399 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Нынешний прирост — максимальный с начала пандемии. Для сравнения, 26 ноября был зарегистрировал 391 новый случай заражения.

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (218 человек), Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Староуткинска, Среднеуральска и Тугулымского городского округа.

Теперь в регионе подтверждено 45 174 случая выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вернут к полноценной учёбе девятые классы школ. На дистанционном режиме остаются 6, 7, 8 и 10 классы.

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