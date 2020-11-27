Волгоград, , 11:27 — REGNUM В Волгоградской области 27 ноября подтвердили 242 случая заражения коронавирусом, что на три больше «рекорда» предыдущих суток. Выписаны после лечения 235 человек, скончались три пациента больниц, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество выявленных носителей инфекции достигло 26 тыс. 435. Выздоровели 25 тыс. 497 человек. В больницы госпитализированы 5584 взрослых и 44 ребёнка, из них у 641 — подтверждён коронавирус.

Скончались ещё три пациента. Всего в регионе зарегистрировано 297 летальных исходов.