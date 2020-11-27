Москва, , 11:22 — REGNUM Льготная ипотека на частные дома для молодежи может положительно повлиять на рынок загородной недвижимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию ООО «Бинкор» (финансово-консультационные услуги) Роман Семенов.

«Безусловно, в условиях самоизоляции спрос на загородную недвижимость стремительно вырос, особенно среди семей с детьми. Однако банки не охотно кредитуют частные дома, что для многих потенциальных покупателей это является стоп-фактором на покупку дома.

На сегодняшний день продажа частного дома может длится годами, одним из ключевых факторов является небольшое количество банков, кредитующих загородную жилую недвижимость, и под более высокий процент, чем квартиры.

Если говорить о первичных домах, то многие застройщики предлагают рассрочку, но на короткий срок, при котором для многих покупателей ежемесячный платеж становится неподъемным.

Поэтому данная программа может положительно повлиять на рынок загородной недвижимости, что повысит ее ликвидность с точки зрения кредитора.

В случае успеха эксперимента, вероятнее всего, на первом этапе больше банков запустят подобные программы и уже для разных категорий заемщиков, а те, кто уже кредитует, будет чаще одобрять подобные сделки», — считает эксперт.

Как сообщало, «Дом.РФ» запустит программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи. По словам главы госкомпании Виталия Мутко, на пилотный проект выделят 300 млн руб.

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