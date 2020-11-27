Москва, , 11:19 — REGNUM Разрабатываемый МВД РФ электронный паспорт гражданина РФ будет представлять собой карточку размером с банковскую, на которой будет сохраняться вся информация, имеющаяся в обычном «бумажном» паспорте. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ.

«Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина Российской Федерации (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях)», — говорится в сообщении.

Помимо физического носителя, электронный паспорт будет иметь аналог в форме мобильного приложения. С помощью него граждане смогут получить доступ «к государственным и коммерческим услугам» и квалифицированной электронной подписи.

Помимо этого, электронный паспорт будет отличаться более высоким уровнем защиты по сравнению со своим «бумажным собратом», а при потере такого паспорта его можно будет в оперативном режиме заблокировать.

Подготовительная работа проекта в пилотной зоне Москвы запланирована в срок до 1 декабря 2021 года.