Вашингтон, , 11:23 — REGNUM После того как жительница США обратилась к медикам с жалобами на боли в животе, последние выявили у неё редкое заболевание, которое известно как «блуждающая селезенка». Отчет о данном случае 27 ноября обнародован в журнале The New England Journal of Medicine.

Уточняется, что ранее 36-летняя американка прошла обследование печени, и оно не выявило у нее никаких патологий селезенки, однако через день у женщины начались боли в животе и рвота.

Позднее в отделении неотложной помощи пациентку снова обследовали и обнаружили смещение селезенки на 30 сантиметров, что, как считают врачи, могло произойти из-за печени, которая связана с селезенкой через систему вен.

При этом ранее у женщины было выявлено воспалительное заболевание печени, спровоцировавшее цирроз, и это, в свою очередь, стало причиной затруднения кровообращения. Ввиду последнего обстоятельства в селезенку стало попадать большое количество крови, что вызвало расширение органа и могло спровоцировать растяжение окружающих ее связок.

Как указывают медики, наиболее опасным последствием данного заболевания является инфаркт селезенки, который может привести к смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что в Подмосковье открыт Центр патологии речи и нейрореабилитации.