Стокгольм, , 11:31 — REGNUM 26 ноября во всем мире наступает день распродаж и больших скидок. Однако в Швеции посыл властей, несмотря на «чёрную пятницу», предельно ясен: оставайтесь дома и не совершайте ненужных покупок. Как же будут чувствовать себя ритейлеры в один из самых прибыльных дней в году во время пандемии коронавируса? На этот вопрос постарались ответить журналисты новостного агентства SVT Nyheter.

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«Чёрная пятница» является отправной точкой марафона по покупке рождественских подарков. Так, по данным почтового холдинга Postnord, в прошлом году каждый третий житель Швеции сделал покупку в этот день. Объём продаж составил 7,1 миллиарда крон (€700 млн), что на 300 миллионов крон (€29,5 млн) больше, чем годом ранее. Но в этом году прогнозы и ожидания выглядят мрачновато — пандемия коронавируса даёт о себе знать.

Хотя половина покупок в прошлую «чёрную пятницу» была сделана через интернет, многие магазины по-прежнему зависят от физического прихода покупателей в торговые центры.

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