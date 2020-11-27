Чебоксары, , 11:16 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 пациентов превысило выявленное количество случаев заражения, составив соответственно 191 и 126. Зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 27 ноября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 12 195 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 126.

Победили коронавирус 11 164 человека, из них за последние сутки — 191 пациент. В настоящее время в Чувашии насчитывается 766 активных больных COVID-19.

В республике скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 в Чувашии стали 265 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября начальник управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская отметил, что в ноябре по сравнению с октябрём заболеваемость COVID-19 в Чувашии выросла на 40%, последние две недели ежедневно растёт число выявляемых случаев заражения. Половина заражённых — работающий граждане.

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