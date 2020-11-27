Гудаута, Абхазия, , 11:26 — REGNUM Военнослужащий, проходящий службу по контракту в российской военной базе в Абхазии в Гудауте, погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

По данным ведомства, смерть наступила 24 ноября после того, как на солдата, который занимался ремонтом техники в автопарке, совершил наезд водитель грузовика. В пресс-службе подчеркнули, что несчастный случай произошёл из-за нарушения требований безопасности при буксировке автомобиля.

Сообщается, что по данному инциденту проводится проверка. На месте работают комиссия от российской военной базы и сотрудники правоохранительных органов Абхазии.

Стоит отметить, что в январе 2019 года в Абхазии погибли трое российских военнослужащих срочной службы. Они находились в бронетранспортёре, когда он сорвался в пропасть.