Самара, , 11:20 — REGNUM Сотрудник Росгвардии спас мать и её ребёнка от стаи бездомных собак в Самаре. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 ноября мать с дочерью вышли на прогулку в новом микрорайоне Самары, в котором ещё много недостроенных домов, а рядом находится лес. В какой-то момент из леса выбежала стая бездомных собак и накинулась на них.

По словам женщины, одна собака вцепилась в ногу девочки, которая сидела в коляске, и пыталась вытащить ребёнка. Женщина позвала на помощь, но никто не откликался. В какой-то момент она увидела, что к ним бежит мужчина. Он кинулся на собак и стал отгонять их. Одна собака вцепилась ему в куртку и оторвала рукав. Мужчина смог разогнать не менее десятка разъяренных псов.

Отмечается, что защитником оказался офицер ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Он является участником боевых действий и награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Сообщается, что сейчас решается вопрос о поощрении офицера.

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