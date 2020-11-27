Махачкала, , 11:13 — REGNUM Девять человек с подтвержденным COVID-19 скончались в Дагестане 26 ноября. Общее число зафиксированных случаев летального исхода в республике достигло 927, сообщил федеральный оперативный штаб.

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По данным на 10:40 27 ноября, в Дагестане зарегистрировано почти 18,7 тыс. фактов заражения коронавирусом, за минувшие сутки в регионе инфекцию выявили у 105 человек. Накануне в республике выздоровели 119 пациентов с COVID-19, а всего с начала пандемии переболели почти 16,9 тыс. инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября стало известно, что коронавирусом заразился врио главы Дагестана Сергей Меликов. Накануне его пресс-служба сообщила, что руководитель региона проходит амбулаторное лечение в Махачкале и чувствует себя хорошо.

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