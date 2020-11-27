Брянск, , 11:13 — REGNUM В Брянской области 27 ноября выявили ещё 141 носителя коронавируса, что на одного больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после выздоровления 181 пациент, трое скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтвердили 16 тыс. 862 положительных теста на инфекцию. Выздоровели 13 тыс. 916 человек. Зарегистрирован 121 летальный исход у пациентов, скончавшихся на фоне осложнений от коронавируса.

Лаборатории за сутки провели 2933 исследования, всего в регионе обработано 294 тыс. 869 тестов.