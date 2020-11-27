Абакан, , 11:12 — REGNUM Учащиеся школ Абакана, Черногорска, Саяногорска и Усть-Абакана смогут вернуться за парты с 30 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хакасии, решение принято региональным оперативным штабом в связи с положительной динамикой по заболеваемости ОРВИ среди школьников.

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"Заболеваемость среди взрослых (учителей и обслуживающего персонала) составляет не более 3%», — отметили в правительстве.

При этом окончательное решение оставлено за руководством городов. Кроме того, «дистанционку» разрешено отменить и в техникумах.

Напомним, решение о продлении дистанционной формы обучения в указанных муниципалитетах было принято 20 ноября.

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