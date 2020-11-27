Пенза, , 11:14 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 27 ноября подтвердилась у 19 726 жителей Пензенской области, за сутки заболели еще 160 человек. Минувшим днем инфицированными стали 164 пензенца. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровел 16 451 пациент, за сутки — 461 человек. Не удалось спасти с начала наблюдения 233 пациента, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM напоминает, пока сложно назвать точную дату начала массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции, однако это должно произойти уже до Нового года.

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