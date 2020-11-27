Москва, , 11:10 — REGNUM В новогодние каникулы в 2021 году большинство жителей России (41%) проведут время с семьей и детьми, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Намерена работать 24% опрошенных. Просто отдохнуть и отоспаться хотят 18%. Займутся домашними делами 11% респондентов, будут читать книги и смотреть фильмы 5% граждан, активно отдыхать — 4%.

Планируют провести новогодние каникулы на даче или в гостях по 5%. Путешествовать по России собираются 2%, за границу — 1%. Порядка 35% респондентов еще не решили, чем займутся с 1 по 10 января.

Опрос проведен 9—25 ноября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 451 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, члены партии «Коммунисты России» предложили продлить новогодние праздники на две недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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