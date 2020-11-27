Иркутск, , 11:08 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 845 человек, причём 16 из них скончались за последние сутки. Об этом 27 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 31 538 человек (+277 за последние сутки). Госпитализированы 4120 пациента (+9 за последние сутки). Выздоровели 27 836 пациентов (+367 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Накануне сообщалось о 15 новых смертях пациентов с COVID-19 Ещё 136 человек умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.

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