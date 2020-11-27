Москва, , 11:08 — REGNUM Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», создаёт рекомбинантный препарат на основе вируса кори. Об этом сообщают «Известия».

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"Ключевой особенностью разрабатываемой бивалентной вакцины является направленность на формирование защиты как против кори, так и против COVID-19», — сообщили в научном центре.

В «Векторе» уточнили, что препарат будет основан на советском штамме вируса кори «Ленинград-16», который разрешен для применения у детей.

В научном центре уточнили, что вакцина получается путем добавления в геномную РНК вируса кори гена белка S SARS-CoV-2, после чего она превращается в рекомбинантный вирус кори. Данную процедуру называют «обратной генетикой».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в России после регистрации начинаются клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор». Исследования пройдут на базе медицинских учреждений в пяти субъектах РФ: в Москве, Татарии, Московской, Тюменской и Калининградской областях.

В настоящее время начат набор добровольцев. Всего планируется отобрать 4 тыс. добровольцев, из которых 3 тыс. будут допущены до проведения исследований.

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