Красноярск, , 11:07 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на сегодня, 27 ноября, за прошедшие сутки выявлено 336 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки — 1%. Случаи заражения регистрировались на всех территориях края.

За всё время в регионе выявлено 35 230 случаев заражения коронавирусом, 27 663 пациента выздоровели (+333 за сутки), 1049 человек скончались (+24 за сутки).

На сегодняшний день 10 554 человек находятся под наблюдением врачей (+851за сутки), снято с наблюдения за последние сутки 627 человек.