Екатеринбург, 27 ноября 2020, 11:16 — REGNUM Девятые классы школ Свердловской области вновь начнут учёбу в полноценном режиме. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
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Учащиеся девятых классов вернутся в школы с 30 ноября 2020 года. Такое решение было принято после многочисленных просьб жителей.
«Напоминаю, что соблюдение мер безопасности — обязательное требование», — написал губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционном режиме продолжат находиться 6−8 и 10 классы школ.
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