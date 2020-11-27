Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM Девятые классы школ Свердловской области вновь начнут учёбу в полноценном режиме. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Учащиеся девятых классов вернутся в школы с 30 ноября 2020 года. Такое решение было принято после многочисленных просьб жителей.

«Напоминаю, что соблюдение мер безопасности — обязательное требование», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционном режиме продолжат находиться 6−8 и 10 классы школ.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга допустил продление дистанционного режима в школах

Читайте развитие сюжета: В Башкирии дистанционное обучение в школах продлили до 6 декабря